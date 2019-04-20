Ночью на ЖБИ произошла драка со стрельбой

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-20T13:25:53+03:00

В перестрелке пострадал один человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня ночью на ЖБИ произошла жесткая потасовка, которая переросла в драку со стрельбой.

- Сегодня около 03:15 на ЖБИ (возле ночных киосков), парня избили битами несколько человек, - рассказывают очевидцы в группе "Инцидент. Екатеринург". -Потом подъехала "Приора" и из нее открыли стрельбу. Все разбежались.

На место приехали полицейские.

- Работала следственно-оперативная группа полиции под руководством начальника территориального ОВД подполковника полиции Александра Горина, - рассказали в отделе по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Эксперты-криминалисты на месте изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых бита и гильза, предположительно, от травматического оружия.

В инциденте пострадал только один человек - 20-летний парень. Он в больнице,жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливают и опрашивают очевидцев инцидента, - добавили в УМВД. - По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Если вы стали очевидцем данного происшествия, сообщите в полицию по телефонам: (343) 356-42-02 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU