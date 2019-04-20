Сторонники строительства Храма святой Екатерины открыли банк социальных идей
Ситуация со строительством Храма святой Екатерины, который планируют построить на набережной реки Исеть, известна, пожалуй, каждому екатеринбуржцу. Город разделился на два лагеря: одни выступают за стройку Храма-на-Драме, другие - яростно протестуют. Тем временем, в интернет-сообществе "Храм святой Екатерины, где собираются его сторонники, появилась новость об открытии "Банка социальных идей".
- Приглашаем вас поделиться вашими мечтами и мыслями о том, какие социальные проекты важно воплотить в жизнь в Соборе святой Екатерины, понимая, что любой храм - это Школа Добра и Милосердия, - обратились руководители группы к подписчикам.
В комментариях уже предлагают организовывать курсы для людей с ограниченными возможностями и проводить лекции о православии и духовности.
ИСТОЧНИК KP.RU