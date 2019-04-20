Сторонники строительства Храма святой Екатерины открыли банк социальных идей

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-20T11:42:58+03:00

Уральцы уже предлагают организовывать курсы для людей с ограниченными возможностями и проводить лекции о православии и духовности

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Ситуация со строительством Храма святой Екатерины, который планируют построить на набережной реки Исеть, известна, пожалуй, каждому екатеринбуржцу. Город разделился на два лагеря: одни выступают за стройку Храма-на-Драме, другие - яростно протестуют. Тем временем, в интернет-сообществе "Храм святой Екатерины, где собираются его сторонники, появилась новость об открытии "Банка социальных идей".

- Приглашаем вас поделиться вашими мечтами и мыслями о том, какие социальные проекты важно воплотить в жизнь в Соборе святой Екатерины, понимая, что любой храм - это Школа Добра и Милосердия, - обратились руководители группы к подписчикам.

В комментариях уже предлагают организовывать курсы для людей с ограниченными возможностями и проводить лекции о православии и духовности.

ИСТОЧНИК KP.RU