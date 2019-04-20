2019-04-20T10:28:50+03:00
Происшествия

10-летнего мальчика, пропавшего в Екатеринбурге, нашли

Ребенок сам вернулся домой
Елена БЛАГИНИНА
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Сегодня весь Екатеринбург искал 10-летнего мальчишку, который вчера утром ушел в школу и не пришел домой ночевать. Дедушка мальчика разволновался и вечером обратился в полицию.

Всю ночь полицейские проверяли улицы, подъезды, чердаки домов и ТЦ, где мог заночевать мальчик. И, к счастью, все закончилось хорошо!

- Ребенок сам вернулся домой, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Сотрудники ПДН поехали к нему.

Мальчик жив и здоров, ему ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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