10-летнего мальчика, пропавшего в Екатеринбурге, нашли
Ребенок сам вернулся домой
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Сегодня весь Екатеринбург искал 10-летнего мальчишку, который вчера утром ушел в школу и не пришел домой ночевать. Дедушка мальчика разволновался и вечером обратился в полицию.
Всю ночь полицейские проверяли улицы, подъезды, чердаки домов и ТЦ, где мог заночевать мальчик. И, к счастью, все закончилось хорошо!
- Ребенок сам вернулся домой, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Сотрудники ПДН поехали к нему.
Мальчик жив и здоров, ему ничто не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU