В администрации Екатеринбурга появятся бронзовые портреты Ройзмана и Якоба

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-20T09:23:43+03:00

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На третьем этаже здания администрации Екатеринбурга вскоре появятся бронзовые портреты экс-руководителей города - Александра Якоба и Евгения Ройзмана. Галерея с портретами лидеров нашего города была открыта еще в 2003 году - с тех пор там появился 31 портрет.

Однако, последний правитель города, портрет которого увековечили в бронзе - Евгений Порунов, которы был главой Екатеринбурга с 2010 по 2013 год. Теперь это собираются исправить и поместить в галерею еще два портрета.

- Размещение портретов градоначальников - традиция в мэрии, - подчеркнул Игорь Выдрин, директор Института муниципального управления.

ИСТОЧНИК KP.RU