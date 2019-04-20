В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП, в котором погибли молодой парень и девушка

СЕГОДНЯ 07:37 2019-04-20T07:43:39+03:00

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В Екатеринбурге ночью произошла авария: около 21:25 водитель «Хундай Солярис» ехал по проспекту Космонавтов со стороны Завокзальной и, проигнорировав сигнал светофора, влетел в "Киа Рио", которая ехала по встречной полосе.

Водитель и пассажир "Хундай" получили смертельные травмы: 23-летний парень и 22-летняя девушка погибли. Пострадал и 34-летний водитель "Киа Рио" - его с травмой позвоночника отправили в ГКБ № 24.

Фото, отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - На место аварии выезжали руководители ГАИ Екатеринбурга и Свердловской области. Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Фото, отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU