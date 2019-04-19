В Екатеринбурге для ветеранов запустят «горячую линию» ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 17:46 2019-04-19T17:46:01+03:00

Позвонив на нее можно получить консультацию по всем вопросам

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Ко Дню Победы в Екатеринбурге заработает «горячая линия» для ветеранов Великой Отечественной войны. Ее запустят 22 апреля в 9 часов утра.

- По ней можно будет получить консультацию по всем вопросам, которые касаются ветеранов. В частности, по участию в праздничных мероприятиях, об адресном поздравлении, диспансеризации, обследовании жилищных условий и остальном, - рассказали в администрации города.

Инициатором стал вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик. Как подчеркнули в мэрии, он поставил задачу всем службам, который задействованы в празднике, оказать помощь и поддержку ветеранам независимо от того, участвуют они в мероприятиях или принимают поздравления дома.

ТЕЛЕФОНЫ

304-24-00 (22-25 апреля и 6, 7, 8 мая 09:00 – 17:30);

304-24-09 (22-25 апреля и 6, 7, 8 мая 09:00 – 17:30);

8-902-409-25-97 (с 22 апреля по 9 мая 9:00 – 21:00);

8-902-409-29-17 (с 22 апреля по 9 мая 9:00 – 21:00).

Кроме того, можно обратиться в районные администрации города.

Телефон администрации Верх-Исетского района: 371-13-42 (22-25 апреля и 6, 7, 8 мая 09:00 – 17:30);

Телефон администрации Железнодорожного района: 304-79-00 (с 22 апреля по 9 мая 09:00 – 21:00);

Телефон администрации Кировского района: 374-89-28 (с 15 апреля по 10 мая 10:00 до 16:00);

Телефон администрации Ленинского района: 376-46-96 (рабочие дни: понедельник-четверг 09:00 – 18:00, пятница 09:00 –17:00), 376-30-70 (праздничные дни 10:00 – 16:00);

Телефон администрации Октябрьского района: 8-912-63-01-047, 8-922-16-94-507 (с 22 апреля по 9 мая, 10:00 – 17:00);

Телефон администрации Орджоникидзевского района: 304-24-92 (рабочие дни с 9:00 до 18:00), 304-25-00 (выходные и праздничные дни 08:00 – 20:00);

Телефон администрации Чкаловского района: 210-13-64 (рабочие дни 9:00 – 18:00), 257-02-81 (выходные и праздничные дни 10:00 – 16:00).

ИСТОЧНИК KP.RU