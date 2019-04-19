6,5 тысяч 11-классников Екатеринбурга будут сдавать ЕГЭ в этом году

СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-19T16:53:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Близится лето, а с ними и сдача Единого Государственного Экзамена учениками школ. Как сообщают в мэрии, около 6,5 тысяч выпускников одиннадцатых классов будут сдавать ЕГЭ. Это на 500 человек больше, чем в прошлом году.

- Для получения аттестата выпускникам одиннадцатых классов необходимо успешно сдать только два экзамена по русскому языку и математике, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - С этого года они могут выбирать для сдачи ЕГЭ по иностранному языку не только английский, немецкий, французский и испанский языки, но и китайский язык.

Сдача ЕГЭ в регионе будет проходить с 27 мая по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU