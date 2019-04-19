Медленно, зато красиво: в Екатеринбурге прошел гоночный баттл ретрокаров 1920-х годов
Брусчатка центра Екатеринбурга сегодня стала настоящим гоночным автодром. На Площади 1905 года прошел баттл ретрокаров, выпущенных в 20-х годах прошлого века.
На трассу выехали машины из коллекции Музея автомобильной техники УГМК, некогда колесившие по мостовым Парижа и Детройта: «Ford Model A», «Packard 443» и «Delage DMN».
Самым быстрым стал американский «Packard»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Старинные авто покорили зрителей своей красотой и заставили поволноваться во время соревнований в маневренности и скорости. Управлять такими машинами, как убедилась публика, нелегко, и те маневры, которые кажутся элементарными для современных автомобилей, представляют немалую трудность для ретрокаров.
Оценивал заезд 100-летних машин французский автоэксперт Франсуа МельсионФото: Алексей БУЛАТОВ
- Современному водителю довольно сложно управлять такой машиной: значительный радиус поворота, кузов имеет необычную форму, сидение расположено низко, а зеркала и лобовые стекла очень маленькие, дают небольшой обзор, - пояснил директор Музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин.
Оценивал заезд 100-летних машин французский автоэксперт Франсуа Мельсион, впервые прибывший на Урал для знакомства с местным ретросообществом.
Выставка ретроавтомобилей в Екатеринбурге.В центре города можно было покататься на раритетных машинахАлексей БУЛАТОВ
- Я рад оказаться на Урале и обнаружить здесь такое увлеченное ретросообщество, - отметил Франсуа Мельсион. - Усилия по сохранению старинных авто, которые здесь предпринимаются, вызывают у меня огромное уважение и восхищение. Я также убежден, что автомобиль, сколько бы лет ему ни было, при бережном отношении может служить средством передвижения, что нам сегодня и продемонстрировали.
Самым маневренным в баттле признали «Ford Model A», самым быстрым - «Packard», а приз зрительских симпатий достался «Delage».
ИСТОЧНИК KP.RU