2019-04-19T15:33:37+03:00
Авто

В Свердловской области из-за паводка ограничили движение на дорогах

Вода затопила несколько мостов и смыла часть дорожной насыпи
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ограничения будут сняты после окончания паводка и восстановительных работОграничения будут сняты после окончания паводка и восстановительных работФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловских водителей предупреждают о временном ограничении движения на некоторых дорогах из-за весеннего паводка. Преимущественно они связаны с разливом реки Туры.

В Туринском округе вода затопила сразу три низководных моста. Два из них находятся недалеко от села Жуковского и на дороге Липовское-Чернышово. Здесь вариантов альтернативного проезда для автомобилистов нет. Третий мост расположен на подъезде к селу Городище. Затопленный участок можно объехать по дороге Туринск-Тавда через участок Городище-Таволожка.

Также паводковые воды затопили три моста в Слободо-Туринском округе. Река перекрыла мост на дороге Сладковское-Макуй, вблизи села Туринская Слобода и на подъезде к деревне Барбашина. Автомобилистам придется ждать, когда уровень спадет.

- Кроме того на региональных трассах выявлено два аварийных участка. Высокая вода смыла часть насыпи и часть водопропускной трубы на 48-м километре дороги Зайково-Пьянково-Знаменское. Но ограничений движения здесь нет, - говорят в Департаменте информполитики региона. - Половодье обрушило конусы насыпи моста через реку Нырья на дороге Верхняя Синячиха-Махнёво-Болотовское. Здесь введено ограничение для грузового транспорта.

Ограничения будут сняты после окончания паводка и восстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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