2019-04-19T14:05:37+03:00
Общество

Жителям Екатеринбурга покажут копию короны Российской империи за миллиард рублей

Выставка продлится только три дня
Олег Галимов
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Фото: «Главный проспект»Фото: «Главный проспект»
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В галерее «Главный проспект» пройдет уникальная выставка сокровищ, одним из экспонатов которой станет копия короны Российской империи.

- Точная копия венца, короновавшего российских монархов, воссоздана мастерами завода «Смоленские бриллианты» и украшена 11 000 бриллиантов будет представлена зрителю в рамках выставки «Сокровища России». Корона редко экспонируется, поэтому ее приезд в Екатеринбург – большая честь для города и уникальная возможность для жителей прикоснуться к истории, увидев своими глазами ювелирное чудо.

Выставка пройдет с 26 по 29 апреля. Сейчас в галерее решают вопрос о мерах безопасности. Хранить корону будут в отдельной комнате с охраной, и, возможно, вход на выставку ограничат для детей до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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