2019-04-19T13:07:46+03:00
Общество

Насильник добавил себе срок за удар сотрудника тагильской колонии

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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С первых дней в ИК мужчина вез себя дерзко, агрессивно и не раз нарушал распорядокС первых дней в ИК мужчина вез себя дерзко, агрессивно и не раз нарушал распорядокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заключенный тагильской колонии № 13 утроил дебош и получил дополнительный срок. Мужчина был осужден за изнасилование на четыре года, однако на путь исправления не встал. Напротив, с первых дней в ИК он вез себя дерзко, агрессивно и не раз нарушал распорядок.

- В конце прошлого года за очередное нарушение мужчина получил 10 суток штрафного изолятора. А когда надзиратели пришли в ШИЗО с плановым осмотром заключенный начал их оскорблять, а после сделанного замечания дважды ударил в грудь младшего инспектора, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

На дебошира завели уголовное дело и признали виновным в дезорганизация деятельности учреждения и оскорблении представителя власти. Путем частичного сложения наказаний по всем статьям мужчина получил 4,5 года колонии строгого режима, со штрафомв 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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