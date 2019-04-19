В Екатеринбурге за 122 миллиона рублей отремонтируют развязки у аэропорта «Кольцово»

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-19T13:09:58+03:00

Работы должны быть завершены до 20 сентября

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Управление автодорог ищет подрядчика, который приведет в порядок транспортные развязки дорог у аэропорта «Кольцово». Согласно сайте госзакупок, на работы заказчик готов потратить 122,4 миллиона рублей.

За эти деньги победитель тендера должен будет отремонтировать съезды и въезды на четырех развязках общей протяженностью 7,8 километра.

В частности, это съезд со стороны Птицефабрики на Екатеринбург, съезд и выезд из аэропорта «Кольцово» на Химмаш, съезды и въезды на рынок Бахчиванжи и улицу Просторная.

Все работы должны быть завершены до 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU