В Екатеринбурге задержали грабителя, пытавшегося ограбить банкомат

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-19T11:56:00+03:00

В полиции считают, что он может быть причастен и к другим преступлениям

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В Екатеринбурге сотрудники ДПС задержали во время ночного патрулирования грабителя, который пытался ограбить банкомат из магазина на Бебеля, 136.

Как рассказали в пресс-группе УМВД, на месте преступления было обнаружено оборудование, предназначенное для газовой резки металла.

- Через некоторое время в результате поисков на улице Пехотинцев был замечен гражданин, на одежде и руках которого имелись следы горения. Мужчина был доставлен в отдел полиции № 11, где была установлена его личность. Задержанным оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за кражу. В ходе опроса гражданин признал свою причастность к попытке хищения денег из банкомата, - отметили в УМВД Екатеринбурга.

Он также пояснил, что не успел вскрыть хранилище. Выяснилось, что подобный способ кражи он выбрал не случайно, так как работает резчиком металла в одной из частных компаний Екатеринбурга.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере». До решения суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Полиция просит граждан, которым известно о каких-либо других фактах противоправной деятельности данного человека, сообщать об этом в органы внутренних дел по телефонам 356-42-11 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU