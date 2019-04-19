2019-04-19T11:16:47+03:00
Общество

Екатеринбургский МУП заплатит 100 тысяч за рассыпающийся памятник культуры

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Один из МУПов уральской столицы заплатит штраф за небрежное отношение к объекту культурного наследия.

Речь идет о «Специализированном управлении эксплуатации и реабилитации жилья», которому принадлежат на праве хозяйственного ведения две квартиры в доме по улице Хохрякова, 33. Здание является объектом культурного наследия областного значения и известно как «Дом мещанки Захаровой». В конце 2001 года он был взят под госохрану.

Однако в 2018-м проверяющая комиссия при осмотре объекта пришла в ужас. Краска с фасадов отслоилась, на кирпичной кладке появились трещины, оконные обрамления разрушились, а водосточных труб и вовсе не оказалось.

- По закону за всеми жилыми помещениями объекта, который находятся в частных руках, должен следить собственник. Поэтому Ленинский райсуд оштрафовал МУП на 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областного суда. - Юридическое лицо оспорило постановление, но судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований к его отмене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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