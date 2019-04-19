В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по улице Цвиллинга

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-19T09:46:24+03:00

Рабочие будут подключать дома к теплоснабжению

Изменить размер текста: A A

Для автомобилистов Екатеринбурга временно ограничат проезд по улице Цвиллинга. С 22 апреля по 1 мая будет закрыто движение районе дома №53.

Специалисты ООО «ЖБИ 2020» будут подключать объект капитального строительства к централизованному теплоснабжению.

- Объезжать закрытый участок водителям придется по улицам Циолковского, Белинского, переулку Переходному, дублеру улицы Машинной, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителей просят быть особенно внимательными, смотреть на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU