2019-04-19T09:46:24+03:00
Авто

В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по улице Цвиллинга

Рабочие будут подключать дома к теплоснабжению
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Для автомобилистов Екатеринбурга временно ограничат проезд по улице Цвиллинга. С 22 апреля по 1 мая будет закрыто движение районе дома №53.

Специалисты ООО «ЖБИ 2020» будут подключать объект капитального строительства к централизованному теплоснабжению.

- Объезжать закрытый участок водителям придется по улицам Циолковского, Белинского, переулку Переходному, дублеру улицы Машинной, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителей просят быть особенно внимательными, смотреть на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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