В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по улице Цвиллинга
Рабочие будут подключать дома к теплоснабжению
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Для автомобилистов Екатеринбурга временно ограничат проезд по улице Цвиллинга. С 22 апреля по 1 мая будет закрыто движение районе дома №53.
Специалисты ООО «ЖБИ 2020» будут подключать объект капитального строительства к централизованному теплоснабжению.
- Объезжать закрытый участок водителям придется по улицам Циолковского, Белинского, переулку Переходному, дублеру улицы Машинной, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Водителей просят быть особенно внимательными, смотреть на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU