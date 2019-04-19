В выходные в Екатеринбурге потеплеет до +10

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-19T09:33:20+03:00

Изменить размер текста: A A

После недели существенных заморозков уральцы наконец-то смогут отогреться. В предстоящие выходные синоптики обещают потепление до +10 градусов.

В пятницу, 19 апреля, ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем температура воздуха составит +3, +8 градусов, ночью от +2 до -7. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

В субботу, 20 апреля, будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +5, +10 градусов, ночью будет 0, -5. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

В воскресенье, 21 апреля, сохранится пасмурная погода с прояснениями, временами возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +13 градусов, ночью будет +2, -3. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU