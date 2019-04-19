Уралец отсудил 100 тысяч у фермера, чьи овцы бросились ему под колеса

СЕГОДНЯ 08:44 2019-04-19T08:48:26+03:00

Животные сбежали с фермы и несколько часов бродили без присмотра Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уральский автомобилист засудил фермера, овцы которого спровоцировали серьезное ДТП.

Авария произошла на трассе Каменск-Уральский-Усть-Багаряк, когда перед «Мицубиси Паджеро» Сергея внезапно вышла отара овец. Избежать столкновения не удалось, в результате чего иномарка получила серьезные повреждения. Эксперт оценил ремонт в 197 тысяч рублей.

Водитель подал иск о возмещении восстановительного ремонта и расходы на оплату услуг эксперта - всего 200,5 тысячи. Однако суд присудил мужчине вполовину меньше - 102,5 тысячи. Сергея вердикт не устроил, и он обжаловал его в Свердловском областном суде.

- Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции об определении вины истца и ответчика в данном ДТП 50/50. Водитель нарушил скоростной режим, а вина хозяина овец в том, что он не уследил за животными и допустил их появление на проезжей части, что повлекло повреждение транспортного средства, - рассказали в пресс-службе облсуда.

Решение оставлено без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU