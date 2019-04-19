2019-04-19T08:48:26+03:00
Общество

Уралец отсудил 100 тысяч у фермера, чьи овцы бросились ему под колеса

Автомобиль мужчины получил серьезные вмятины
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Животные сбежали с фермы и несколько часов бродили без присмотраЖивотные сбежали с фермы и несколько часов бродили без присмотраФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральский автомобилист засудил фермера, овцы которого спровоцировали серьезное ДТП.

Авария произошла на трассе Каменск-Уральский-Усть-Багаряк, когда перед «Мицубиси Паджеро» Сергея внезапно вышла отара овец. Избежать столкновения не удалось, в результате чего иномарка получила серьезные повреждения. Эксперт оценил ремонт в 197 тысяч рублей.

Водитель подал иск о возмещении восстановительного ремонта и расходы на оплату услуг эксперта - всего 200,5 тысячи. Однако суд присудил мужчине вполовину меньше - 102,5 тысячи. Сергея вердикт не устроил, и он обжаловал его в Свердловском областном суде.

- Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции об определении вины истца и ответчика в данном ДТП 50/50. Водитель нарушил скоростной режим, а вина хозяина овец в том, что он не уследил за животными и допустил их появление на проезжей части, что повлекло повреждение транспортного средства, - рассказали в пресс-службе облсуда.

Решение оставлено без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский МУП заплатит 100 тысяч за рассыпающийся памятник культуры
В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по улице Цвиллинга
В выходные в Екатеринбурге потеплеет до +10
«Автомобилист» продлил контракт с Дэном Секстоном
Жителя Каменска-Уральского, незаплатившего штрафы ГИБДД, отправили на школьную отработку
К 300-летию Екатеринбург получит книгу дороже полумиллиона рублей
Подчиненные Медведева подумают над продлением метро в Екатеринбурге
Жительница Каменска-Уральского оборудовала дамскую сумочку тайником, чтобы пронести мужу в колонию телефон
К 300-летию Екатеринбурга в Академическом построят 8 соцобъектов
Губернатор Куйвашев раскрыл свои доходы за 2018 год
Полевскому предприятию-банкроту пришлось продать свое имущество, чтобы выплатить работникам долг в 9 миллионов
Ретро, фантастика и рок-н-ролл: в Екатеринбурге пройдет карнавальный велопарад
«Наполним жизнь новыми красками»: Ольга Глацких соберет в Екатеринбурге спортивных красоток
Убрали два ведра мусора: в Екатеринбурге вечный огонь готовят к Вахте памяти
На Урале посадили парня, который, отмечая свое 18-летие, убил незнакомца