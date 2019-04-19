2019-04-19T07:52:42+03:00
Спорт

«Автомобилист» продлил контракт с Дэном Секстоном

Нападающий будет играть за «шоферов» еще, минимум, год
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
Изменить размер текста:

Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжит сотрудничество с Дэном Секстоном. Клуб продлил контракт с американским нападающим еще на один год.

Спортсмен пополнил состав «шоферов» в прошлом году и за сезон провел 70 матчей, набрав 61 (27+34) очко, из которых 8 (2+6) - в плей-офф.

- Кроме того, форвард стал лучшим бомбардиром клуба в розыгрыше Кубка Гагарина. А среди нападающих у Секстона лучший в команде показатель полезности - +23, - рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Всего в КХЛ Дэн Секстон сыграл 271 матч, в которых набрал 231(80+151) очко. В 2015 году нападающий стал бронзовым призёром Чемпионата мира в составе сборной США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский МУП заплатит 100 тысяч за рассыпающийся памятник культуры
В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по улице Цвиллинга
В выходные в Екатеринбурге потеплеет до +10
Уралец отсудил 100 тысяч у фермера, чьи овцы бросились ему под колеса
Жителя Каменска-Уральского, незаплатившего штрафы ГИБДД, отправили на школьную отработку
К 300-летию Екатеринбург получит книгу дороже полумиллиона рублей
Подчиненные Медведева подумают над продлением метро в Екатеринбурге
Жительница Каменска-Уральского оборудовала дамскую сумочку тайником, чтобы пронести мужу в колонию телефон
К 300-летию Екатеринбурга в Академическом построят 8 соцобъектов
Губернатор Куйвашев раскрыл свои доходы за 2018 год
Полевскому предприятию-банкроту пришлось продать свое имущество, чтобы выплатить работникам долг в 9 миллионов
Ретро, фантастика и рок-н-ролл: в Екатеринбурге пройдет карнавальный велопарад
«Наполним жизнь новыми красками»: Ольга Глацких соберет в Екатеринбурге спортивных красоток
Убрали два ведра мусора: в Екатеринбурге вечный огонь готовят к Вахте памяти
На Урале посадили парня, который, отмечая свое 18-летие, убил незнакомца