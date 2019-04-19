«Автомобилист» продлил контракт с Дэном Секстоном

СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-19T07:52:42+03:00

Нападающий будет играть за «шоферов» еще, минимум, год

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Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжит сотрудничество с Дэном Секстоном. Клуб продлил контракт с американским нападающим еще на один год.

Спортсмен пополнил состав «шоферов» в прошлом году и за сезон провел 70 матчей, набрав 61 (27+34) очко, из которых 8 (2+6) - в плей-офф.

- Кроме того, форвард стал лучшим бомбардиром клуба в розыгрыше Кубка Гагарина. А среди нападающих у Секстона лучший в команде показатель полезности - +23, - рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Всего в КХЛ Дэн Секстон сыграл 271 матч, в которых набрал 231(80+151) очко. В 2015 году нападающий стал бронзовым призёром Чемпионата мира в составе сборной США.

ИСТОЧНИК KP.RU