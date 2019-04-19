Жителя Каменска-Уральского, незаплатившего штрафы ГИБДД, отправили на школьную отработку

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-19T07:36:40+03:00

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21-летний житель Каменска-Уральского неожиданно сам для себя снова оказался в школе. Правда, молодой человек отнюдь не сидел за партами, грызя гранит науки. В образовательное учреждение юношу сослали в качестве наказания за неоплату штрафов ГИБДД в размере 30 тысяч рублей.

Уральца пять раз ловили на нарушениях ПДД, но ни одно из них он так и не погасил. В результате суд назначил должнику 130 часов обязательных работ в школе.

- Судебный пристав вручил должнику постановления о возбуждении исполнительных производств и требования о явке к месту отбывания обязательных работ, а также памятку, в которой указано, что уклонение влечет наложение административного штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест до 15 суток, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

В течение двух месяцев молодой человек занимался столярными, плотницкими работами, а также уборкой школьной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU