К 300-летию Екатеринбург получит книгу дороже полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 20:28 2019-04-18T20:32:50+03:00

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Екатеринбург посетила парижская издательница Катрин Кормери: с 1999 года ее дом «Знание и память» (Connaissance et Mémoires) создает книги по дорогостоящим технологиям из натуральных материалов: шелка, кожи и драгметаллов. Заказчиками работ становятся предприниматели, чиновники и главы стран. В частности, Катрин планирует создать книгу к 300-летию Екатеринбурга.

В юности Катрин Кормери хотела создавать нарядыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы обсудили эту задумку с заместителем мэра города. Я пробыла в Екатеринбурге 3 дня – этого недостаточно, чтобы посмотреть все. Очень впечатлил Тихвинский монастырь: там невероятно красивая мозаика, мрамор, оникс, - поделилась издательница. – В городе наслаивается архитектура. Мне интересны купеческие дома, даже в большей степени, чем здания 19 века. Не могу сказать, что понравились все конструктивистские строения.

Катрин объяснила, что занимается оформлением книги – так, чтобы сделать из нее предмет искусства. Для этого она ищет художников по всему миру. Над книгами работают в течение нескольких лет. Из представленных образцов самый недорогой стоил 500 тысяч рублей. Тираж варьируется от 30 до 1000 книг.

Катрин не готовит тексты для книг. По ее мнению, этим должны заниматься профессионалы-историкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее «Знание и память» выпустили памятное издание для Татарстана. Другими русскими проектами дома стали или могут стать книги про Тулу, Челябинск, Аркаим, Москву боярскую и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU