Подчиненные Медведева подумают над продлением метро в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 17:59 2019-04-18T17:59:58+03:00

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Федеральное правительство в срок до 25 апреля рассмотрит вопрос о продлении основной ветки екатеринбургского метрополитена на 4 станции – две в северном направлении и две в южном.

Этот вопрос кабмин поручил проработать Минтрансу и Минфину. Также московским чиновникам поручено рассмотреть финансирование проекта по строительству второй метки метро уральской столицы от станции «Металлургическая» до станции «Каменные палатки». Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Фото: Дмитрий Ионин

- Я довольно скептически отношусь ко всему, что говорят о перспективах строительства второй ветки метро. Слишком много раз звучали обещания продолжить строительство… Но, под «флагом» 300-летия Екатеринбурга, важно вести диалог с федеральной властью на этот счет, - рассказал Дмитрий Ионин.

ИСТОЧНИК KP.RU