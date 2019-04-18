2019-04-18T17:59:58+03:00
Экономика

Подчиненные Медведева подумают над продлением метро в Екатеринбурге

Вопрос о четырех станциях решат к 25 апрелю
Лев ИСТОМИН
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С новым метро могут помочь федеральные чиновникиС новым метро могут помочь федеральные чиновникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Федеральное правительство в срок до 25 апреля рассмотрит вопрос о продлении основной ветки екатеринбургского метрополитена на 4 станции – две в северном направлении и две в южном.

Этот вопрос кабмин поручил проработать Минтрансу и Минфину. Также московским чиновникам поручено рассмотреть финансирование проекта по строительству второй метки метро уральской столицы от станции «Металлургическая» до станции «Каменные палатки». Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Фото: Дмитрий Ионин

Фото: Дмитрий Ионин

- Я довольно скептически отношусь ко всему, что говорят о перспективах строительства второй ветки метро. Слишком много раз звучали обещания продолжить строительство… Но, под «флагом» 300-летия Екатеринбурга, важно вести диалог с федеральной властью на этот счет, - рассказал Дмитрий Ионин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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