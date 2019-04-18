Подчиненные Медведева подумают над продлением метро в Екатеринбурге
Федеральное правительство в срок до 25 апреля рассмотрит вопрос о продлении основной ветки екатеринбургского метрополитена на 4 станции – две в северном направлении и две в южном.
Этот вопрос кабмин поручил проработать Минтрансу и Минфину. Также московским чиновникам поручено рассмотреть финансирование проекта по строительству второй метки метро уральской столицы от станции «Металлургическая» до станции «Каменные палатки». Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.
Фото: Дмитрий Ионин
- Я довольно скептически отношусь ко всему, что говорят о перспективах строительства второй ветки метро. Слишком много раз звучали обещания продолжить строительство… Но, под «флагом» 300-летия Екатеринбурга, важно вести диалог с федеральной властью на этот счет, - рассказал Дмитрий Ионин.
ИСТОЧНИК KP.RU