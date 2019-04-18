2019-04-18T16:56:54+03:00
Происшествия

Жительница Каменска-Уральского оборудовала дамскую сумочку тайником, чтобы пронести мужу в колонию телефон

Он был спрятан в подкладке
Данил СВЕЧКОВ
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Она приехала к супругу на длительное свидание.Она приехала к супругу на длительное свидание.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники камышловской колонии №52 открыли новые глубины в дамских сумочках. Так, сегодня, досматривая женщину, прибывшую на встречу со своим осужденным мужем, они нашли в подкладке ее сумки тайник, а в нем - сотовый телефон.

- Сотовый телефон с сим-картой, спрятанный ухищренным способом изъят, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - Гражданка прибыла на длительное свидание к мужу, осужденному к 10 месяцам лишения свободы.

Добавим, что женщине 36 лет и приехала она из Каменска-Уральского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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