К 300-летию Екатеринбурга в Академическом построят 8 соцобъектов

СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-18T16:44:36+03:00

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К 300-летию Екатеринбурга микрорайон Академический должен стать полноценным восьмым районом уральской столицы. К этому времени чиновники обещают построить здесь три школы, четыре детских садика и взрослую поликлинику.

Также жители микрорайона нуждаются в культурных учреждениях. Но для их создания городу нужно принимать участие в федеральных программах. Если это произойдет, то в Академическом появятся Центр современного искусства, киноконцертный зал и другие учреждения для досуга.

Сегодня в Академическом проживает около 40 тысяч человек. Этой территории наблюдается острая нехватка социальных учреждений. Из-за этого здесь в 2019 году возникла сложная ситуация с записью детей в первые классы.

ИСТОЧНИК KP.RU