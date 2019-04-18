Губернатор Куйвашев раскрыл свои доходы за 2018 год

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-18T16:40:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал 5,9 миллиона рублей, что на 500 тысяч рублей больше, чем в 2017 году. Декларация о доходах опубликована на официальном сайте главы региона.

На сегодняшний день Куйвашев владеет квартирой площадью 144 квадратных метра, гидроциклом и автоприцепом. Также у главы Среднего Урала есть доля в квартире (131 квадратный метр – прим. ред.), которой он владеет вместе с супругой и ребенком

Жена Евгения Куйвашева в прошлом году заработала 6,2 миллиона рублей. Кроме этого у нее есть своя квартира на 118 «квадратов». А также нежилое помещение площадью 50 квадратных метров и доли еще в двух нежилых помещениях площадью 98,4 и 107,6 квадратных метров. Кроме того, жена губернатора владеет кроссовером Toyota RAV4.

Отметим, что два уральских олигарха вошли топ-30 самых богатых россиян по данным Forbes.

ИСТОЧНИК KP.RU