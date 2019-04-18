2019-04-18T16:40:40+03:00
Общество

Губернатор Куйвашев раскрыл свои доходы за 2018 год

Глава Среднего Урала заработал почти 6 миллионов рублей
Олег Галимов
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В 2018 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал 5,9 миллиона рублей, что на 500 тысяч рублей больше, чем в 2017 году. Декларация о доходах опубликована на официальном сайте главы региона.

На сегодняшний день Куйвашев владеет квартирой площадью 144 квадратных метра, гидроциклом и автоприцепом. Также у главы Среднего Урала есть доля в квартире (131 квадратный метр – прим. ред.), которой он владеет вместе с супругой и ребенком

Жена Евгения Куйвашева в прошлом году заработала 6,2 миллиона рублей. Кроме этого у нее есть своя квартира на 118 «квадратов». А также нежилое помещение площадью 50 квадратных метров и доли еще в двух нежилых помещениях площадью 98,4 и 107,6 квадратных метров. Кроме того, жена губернатора владеет кроссовером Toyota RAV4.

Отметим, что два уральских олигарха вошли топ-30 самых богатых россиян по данным Forbes.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подчиненные Медведева подумают над продлением метро в Екатеринбурге
Жительница Каменска-Уральского оборудовала дамскую сумочку тайником, чтобы пронести мужу в колонию телефон
К 300-летию Екатеринбурга в Академическом построят 8 соцобъектов
Полевскому предприятию-банкроту пришлось продать свое имущество, чтобы выплатить работникам долг в 9 миллионов
Ретро, фантастика и рок-н-ролл: в Екатеринбурге пройдет карнавальный велопарад
«Наполним жизнь новыми красками»: Ольга Глацких соберет в Екатеринбурге спортивных красоток
Убрали два ведра мусора: в Екатеринбурге вечный огонь готовят к Вахте памяти
На Урале посадили парня, который, отмечая свое 18-летие, убил незнакомца
В Екатеринбурге Пасхальный крестный ход пройдет по новому маршруту
Уральский «очкарик», давший отпор мажору-южанину, обжаловал решение об отправке его в колонию
На Урале выставят на аукцион изумруды стоимостью 1 миллион долларов
Дюжина олигархов из списка Forbes зарабатывают в Свердловской области
В Екатеринбурге ограничили проезд по улицам Юмашева и Хомякова
В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК начали изготавливать детали на 3D-принтере
На Урале паводок отрезал от «большой земли» 27 населенных пунктов
Кефир уральского производителя признан лучшим в России
Екатеринбуржцы смогут обменять использованные театральные билеты на пригласительный Ночи музеев
Два врача из Екатеринбурга признаны лучшими в России
В Ревде поймали закладчицу, развозившую по тайникам психотропы
150 тысяч человек выйдут на акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Гаишники Первоуральска объявили фотоконкурс на самый страшный автобус
В Екатеринбурге из-за загоревшегося холодильника погибла семья
В Новоуральске задержали мужчину, пришедшего в суд с арсеналом ножей
В Березовском будут судить отца, который незаконно тратил пенсию маленького сына
В Свердловской области продажа жилья выросла в два раза
Меньше 1% участников «Тотального диктанта» в Екатеринбурге получили «отлично»
Онкология выкашивает жителей Екатеринбурга
Экс-начальник СвЖД вновь просил суд отменить ему домашний арест