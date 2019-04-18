Полевскому предприятию-банкроту пришлось продать свое имущество, чтобы выплатить работникам долг в 9 миллионов
Сотрудникам прокуратуры пришлось вмешаться в ситуацию, сложившуюся на обанкротившимся машинстроительном предприятии Полевского. В ходе проверки выяснилось, что к 1 марту у предприятия вырос долг по выплате заработной платы перед своими сотрудниками - 14,5 миллиона рублей. При этом само предприятие находилось в стадии банкротства.
- Всего в результате принимаемых прокуратурой мер за период конкурсного производства с мая 2016 года по настоящее время бывшим работникам предприятия выплачена текущая задолженность по заработной плате в размере свыше 21 миллиона рублей, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.
После того, как предприятие продало на торгах свое имущество, работникам выплатили еще 9 миллионов рублей.
- Погашение оставшейся текущей задолженности по выплате заработной платы в размере пяти миллионов рублей остается на контроле прокуратуры, - добавили в надзорном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU