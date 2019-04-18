Полевскому предприятию-банкроту пришлось продать свое имущество, чтобы выплатить работникам долг в 9 миллионов

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-18T16:29:45+03:00

После выплаты предприятие осталось должно своим сотрудникам еще пять миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сотрудникам прокуратуры пришлось вмешаться в ситуацию, сложившуюся на обанкротившимся машинстроительном предприятии Полевского. В ходе проверки выяснилось, что к 1 марту у предприятия вырос долг по выплате заработной платы перед своими сотрудниками - 14,5 миллиона рублей. При этом само предприятие находилось в стадии банкротства.

- Всего в результате принимаемых прокуратурой мер за период конкурсного производства с мая 2016 года по настоящее время бывшим работникам предприятия выплачена текущая задолженность по заработной плате в размере свыше 21 миллиона рублей, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.

После того, как предприятие продало на торгах свое имущество, работникам выплатили еще 9 миллионов рублей.

- Погашение оставшейся текущей задолженности по выплате заработной платы в размере пяти миллионов рублей остается на контроле прокуратуры, - добавили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU