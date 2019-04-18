2019-04-18T16:29:45+03:00
Общество

Полевскому предприятию-банкроту пришлось продать свое имущество, чтобы выплатить работникам долг в 9 миллионов

Своих денег ждали 131 человек
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
После выплаты предприятие осталось должно своим сотрудникам еще пять миллионов рублей.После выплаты предприятие осталось должно своим сотрудникам еще пять миллионов рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сотрудникам прокуратуры пришлось вмешаться в ситуацию, сложившуюся на обанкротившимся машинстроительном предприятии Полевского. В ходе проверки выяснилось, что к 1 марту у предприятия вырос долг по выплате заработной платы перед своими сотрудниками - 14,5 миллиона рублей. При этом само предприятие находилось в стадии банкротства.

- Всего в результате принимаемых прокуратурой мер за период конкурсного производства с мая 2016 года по настоящее время бывшим работникам предприятия выплачена текущая задолженность по заработной плате в размере свыше 21 миллиона рублей, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.

После того, как предприятие продало на торгах свое имущество, работникам выплатили еще 9 миллионов рублей.

- Погашение оставшейся текущей задолженности по выплате заработной платы в размере пяти миллионов рублей остается на контроле прокуратуры, - добавили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подчиненные Медведева подумают над продлением метро в Екатеринбурге
Жительница Каменска-Уральского оборудовала дамскую сумочку тайником, чтобы пронести мужу в колонию телефон
К 300-летию Екатеринбурга в Академическом построят 8 соцобъектов
Губернатор Куйвашев раскрыл свои доходы за 2018 год
Ретро, фантастика и рок-н-ролл: в Екатеринбурге пройдет карнавальный велопарад
«Наполним жизнь новыми красками»: Ольга Глацких соберет в Екатеринбурге спортивных красоток
Убрали два ведра мусора: в Екатеринбурге вечный огонь готовят к Вахте памяти
На Урале посадили парня, который, отмечая свое 18-летие, убил незнакомца
В Екатеринбурге Пасхальный крестный ход пройдет по новому маршруту
Уральский «очкарик», давший отпор мажору-южанину, обжаловал решение об отправке его в колонию
На Урале выставят на аукцион изумруды стоимостью 1 миллион долларов
Дюжина олигархов из списка Forbes зарабатывают в Свердловской области
В Екатеринбурге ограничили проезд по улицам Юмашева и Хомякова
В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК начали изготавливать детали на 3D-принтере
На Урале паводок отрезал от «большой земли» 27 населенных пунктов
Кефир уральского производителя признан лучшим в России
Екатеринбуржцы смогут обменять использованные театральные билеты на пригласительный Ночи музеев
Два врача из Екатеринбурга признаны лучшими в России
В Ревде поймали закладчицу, развозившую по тайникам психотропы
150 тысяч человек выйдут на акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Гаишники Первоуральска объявили фотоконкурс на самый страшный автобус
В Екатеринбурге из-за загоревшегося холодильника погибла семья
В Новоуральске задержали мужчину, пришедшего в суд с арсеналом ножей
В Березовском будут судить отца, который незаконно тратил пенсию маленького сына
В Свердловской области продажа жилья выросла в два раза
Меньше 1% участников «Тотального диктанта» в Екатеринбурге получили «отлично»
Онкология выкашивает жителей Екатеринбурга
Экс-начальник СвЖД вновь просил суд отменить ему домашний арест