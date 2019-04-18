«Наполним жизнь новыми красками»: Ольга Глацких соберет в Екатеринбурге спортивных красоток

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-18T15:35:10+03:00

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Бывшая свердловская чиновница Ольга Глацких, известная на прежнем месте работы своей фразой «государство не просило вас рожать», готовится к конкурсу красоты и спорта. Мероприятие вместе со своей хорошей знакомой из партии большинства Ольгой Сметаниной Глацких проведет на новом месте работы в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта на Олимпийской набережной.

- На встрече с Ольгой Сметаниной решили реализовать новый грандиозный проект «Фестиваль красоты и спорта». Наполним жизнь ДИВСа новыми красками, - рассказала экс-чиновница в соцсетях.

Коллеги отмечают, что на новом месте работы Ольга Глацких трудится в полную силу, сохраняя хорошее настроение и фонтанируя масштабными идеями.

Новая сотрудница ДИВСа стала чаще появляться на публике. Так, в начале апреля она поразила уральскую элиту полупрозрачным синим платьем, пройдясь по подиуму ТЦ «Европа».

ИСТОЧНИК KP.RU