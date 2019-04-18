«Наполним жизнь новыми красками»: Ольга Глацких соберет в Екатеринбурге спортивных красоток
Бывшая свердловская чиновница Ольга Глацких, известная на прежнем месте работы своей фразой «государство не просило вас рожать», готовится к конкурсу красоты и спорта. Мероприятие вместе со своей хорошей знакомой из партии большинства Ольгой Сметаниной Глацких проведет на новом месте работы в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта на Олимпийской набережной.
- На встрече с Ольгой Сметаниной решили реализовать новый грандиозный проект «Фестиваль красоты и спорта». Наполним жизнь ДИВСа новыми красками, - рассказала экс-чиновница в соцсетях.
Коллеги отмечают, что на новом месте работы Ольга Глацких трудится в полную силу, сохраняя хорошее настроение и фонтанируя масштабными идеями.
Новая сотрудница ДИВСа стала чаще появляться на публике. Так, в начале апреля она поразила уральскую элиту полупрозрачным синим платьем, пройдясь по подиуму ТЦ «Европа».
ИСТОЧНИК KP.RU