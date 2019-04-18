2019-04-18T15:25:06+03:00
Недвижимость

Убрали два ведра мусора: в Екатеринбурге вечный огонь готовят к Вахте памяти

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»
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Уральская столица продолжает активно готовиться к предстоящему празднику Великой Победы. Пока военные оттачивают синхронный ход в колонне, а артисты - творческие номера, сотрудники «Екатеринбурггаза» провели обслуживание Вечного огня на Площади Коммунаров.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Для этого на два часа специалисты приостановили подачу газа и временно демонтировали декоративные плиты на чаше мемориала. «Богатств» под ними оказалось немало: и пластиковые стаканы, и банки, и бумага, и даже банковская карта - всего газовщики собрали два ведра мусора.

- Произвели очистку камеры горения, электродов розжига и контроля пламени. Проверили состояние выпускных отверстий смесителя и газовых трубок. Все элементы должны быть чистыми, чтобы пламя горело ровно, - рассказывает мастер службы подземных сетей ПУ-2 АО «Екатеринбурггаз» Наталья Потапенко.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Параллельно с работами «Екатеринбурггаза» сегодня шла репетиция торжественного караула Вахты памяти. Специально для подготовки к акции в Екатеринбург приехали школьники из Режа.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Вечный огонь был зажжен в Свердловске в 1959 году на месте захоронения погибших в Гражданской войне. В 2007 году сюда завезли землю с мест сражений Великой Отечественной Войны в Смоленске, Брянске, Клине, Новгородской, Курской, Орловской, Тверской, Псковской областей.

Ежегодная Вахта памяти у Вечного огня пройдет с 24 апреля по 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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