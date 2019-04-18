На Урале посадили парня, который, отмечая свое 18-летие, убил незнакомца

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-18T15:35:05+03:00

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Жителя Пригородного района приговорили к длительному сроку сразу после празднования 18-летия. Парня признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

В тот день в честь совершеннолетия, которое наступило за несколько дней до этого, молодой человек изрядно выпил с друзьями. Продолжить праздник компания решила в квартире у знакомого. Однако веселья не получилось. Один из гостей хозяина квартиры обвинил подсудимого в краже мобильного телефона.

- Подсудимый и его оппонент вышли в лес, для того чтобы выяснить между собой отношения. 18-летний подсудимый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы, причинив повреждения, от которых наступила смерть, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Суд с учетом уже имевшихся у обвиняемого судимостей назначил ему 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, молодого человека обязали выплатить 1 миллион рублей в счет возмещения морального вреда родственникам погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU