2019-04-18T15:33:47+03:00
Общество

В Екатеринбурге Пасхальный крестный ход пройдет по новому маршруту

Мероприятие проведут 28 апреля
Лев ИСТОМИН
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Крестный ход пройдет по новому маршрутуКрестный ход пройдет по новому маршрутуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 28 апреля в 16 часов стартует традиционный Пасхальный крестный ход, который в этом году пройдет по новому маршруту.

Шествие направится от Свято-Троицкого кафедрального собора к Драмтеатру.

- Приглашаем всех 28 апреля в 16:00 на Пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора к месту возрождения сердца Екатеринбурга - собора Святой Екатерины, - рассказывают в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Ранее крестный ход от Свято-Троицкого собора направлялся до улицам 8 Марта, проспекту Ленина и Царской к Храму-на-Крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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