В Екатеринбурге Пасхальный крестный ход пройдет по новому маршруту
Мероприятие проведут 28 апреля
Крестный ход пройдет по новому маршрутуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 28 апреля в 16 часов стартует традиционный Пасхальный крестный ход, который в этом году пройдет по новому маршруту.
Шествие направится от Свято-Троицкого кафедрального собора к Драмтеатру.
- Приглашаем всех 28 апреля в 16:00 на Пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора к месту возрождения сердца Екатеринбурга - собора Святой Екатерины, - рассказывают в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Ранее крестный ход от Свято-Троицкого собора направлялся до улицам 8 Марта, проспекту Ленина и Царской к Храму-на-Крови.
ИСТОЧНИК KP.RU