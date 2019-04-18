Уральский «очкарик», давший отпор мажору-южанину, обжаловал решение об отправке его в колонию

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-18T15:31:47+03:00

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Уральский «очкарик» Влад Рябухин, прославившейся на всю страну после драки с мажором-южанином, подал апелляцию на решение Березовского суда об отправке его в колонию-поселение. Такое решение было принято из-за многочисленных прогулов парня обязательных работ, которые были назначены в виде наказания по делу об избиении Саргиса Арутюняна.

Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом «КП»

- В суде и ГУФСИН будут не рады, что я подал апелляцию и снова спутал им все планы, - отметил Рябухин.

Если областной суд оставит в силе решение первой инстанции, то «очкарику» назначат 22 дня в колонии-поселении. Кроме того, он по-прежнему обязан выплатить 410 тысяч рублей Арутюняну.

Отметим, что служба судебных приставов уже начислила Владу штраф за просрочку выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU