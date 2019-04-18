Уральский «очкарик», давший отпор мажору-южанину, обжаловал решение об отправке его в колонию
Уральский «очкарик» Влад Рябухин, прославившейся на всю страну после драки с мажором-южанином, подал апелляцию на решение Березовского суда об отправке его в колонию-поселение. Такое решение было принято из-за многочисленных прогулов парня обязательных работ, которые были назначены в виде наказания по делу об избиении Саргиса Арутюняна.
Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом «КП»
- В суде и ГУФСИН будут не рады, что я подал апелляцию и снова спутал им все планы, - отметил Рябухин.
Если областной суд оставит в силе решение первой инстанции, то «очкарику» назначат 22 дня в колонии-поселении. Кроме того, он по-прежнему обязан выплатить 410 тысяч рублей Арутюняну.
Отметим, что служба судебных приставов уже начислила Владу штраф за просрочку выплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU