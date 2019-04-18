На Урале выставят на аукцион изумруды стоимостью 1 миллион долларов

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-18T12:08:42+03:00

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Самое крупное месторождение изумрудов в Европе и единственное в России выставит на аукцион рекордное количество драгоценных камней.

Предприятие «Мариинский прииск», расположенное в уральском поселке имени Малышева, предлагает ювелирам купить 40 килограммов изумрудов стоимостью в один миллион долларов.

Всего будут сформированы три лота: 13 219 граммов за 224 тысячи долларов, 2567 граммов за 325 тысяч и 24 284 грамма за 466 тысяч долларов. Цены были установлены Министерством финансов и являются стартовыми.

- Мы понимаем, что суммы серьезные - это миллион долларов, поэтому вполне допускаем, что не все лоты будут куплены на аукционе, - сказали в пресс-службе предприятия.

Аукцион пройдет 22 апреля на электронной площадке Санкт-Петербургской биржи.

ИСТОЧНИК KP.RU