2019-04-18T12:08:41+03:00
Экономика

Дюжина олигархов из списка Forbes зарабатывают в Свердловской области

В лидерах – Андрей Козицын и Игорь Алтушкин
Лев ИСТОМИН
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Андрей Козицын и Игорь Алтушкин ежегодно попадают в первую сотню спискаАндрей Козицын и Игорь Алтушкин ежегодно попадают в первую сотню спискаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Двенадцать крупных российских бизнесменов из списка Forbes имеют активы в Свердловской области. В рейтинге числятся генеральный директор УГМК Андрей Козицын, расположившийся с состоянием 4,4 миллиарда долларов на 24 месте первой сотни. 25-ю позицию занимает глава Русской медной компании Игорь Алтушкин. Его состояние оценили в 4,3 миллиарда рублей. При этом первый поднялся за год на одну строчку рейтинга, а второй – на восемь.

В список также попали Владимир Лисин (2 место), который является совладельцем Новолипецкого металлургического комбината, основатель «Реновы» Виктор Вексельберг (11 место), президент УГМК Искандер Махмудов (18 строчка), совладелец «ЕВРАЗ» Александр Абрамов (20 место), акционер «Русала» Олег Дерипаска (30 место), еще один совладелец «ЕВРАЗ» Александр Фролов (40 место), председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский (46 место), заместитель генерального директора УГМК Игорь Кудряшкин (106 место), акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров (130 место), экс-акционер «ВСМПО-Ависмы» Вячеслав Брешт (166 место).

ИСТОЧНИК KP.RU

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