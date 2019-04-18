В Екатеринбурге ограничили проезд по улицам Юмашева и Хомякова

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-18T11:33:22+03:00

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В Екатеринбурге специалисты «Водоканала» ограничат проезд в районе улиц Юмашева и Хомякова в направлении Крылова. Специалисты МУПа будут подключать новый жилой комплекс к сетям водопровода и канализации.

- Сужение проезжей части необходимо для строительства двух водопроводов длиной 335 метров, а также канализационной сети - 160 метров. Сети из полимерных материалов прокладываются как открытым способом, так и методом горизонтально направленного бурения. Также для подключения новых домов к централизованным сетям необходимо строительство двух водопроводных камер, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Место проведения работ и схема временного проезда обозначены необходимыми дорожными знаками и огорожены. Работы будут вестись до середины июня.

ИСТОЧНИК KP.RU