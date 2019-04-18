В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК начали изготавливать детали на 3D-принтере

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-18T11:17:57+03:00

На ЕВРАЗ НТМК начали печатать детали для производства на 3D принтере. Фото: пресс-служба холдинга

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В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК начали использовать 3D-принтер для изготовления целого ряда уникальных деталей: радиальные блоки ультразвукового контроля бандажей, фазные головки для консольно-поворотных кранов, детали для щеточных аппаратов, защитные кожухи для шлейф-машин и многого другого.

Благодаря использованию современных технологий удалось серьезно сократить время простоев оборудования, так как необходимые детали всегда есть в наличии. Их себестоимость в десятки раз ниже традиционных аналогов, а срок изготовления составляет всего несколько рабочих смен.

Готовые детали из 3D принтера. Фото: пресс-служба холдинга

3D-принтер печатает объекты из разных разновидностей пластика: флекс, силикон, ПВА. В цехе планируют расширить номенклатуру выпускаемых деталей, освоить выпуск более крупных запчастей, а также транслировать положительный опыт на другие подразделения предприятий компании.

ИСТОЧНИК KP.RU