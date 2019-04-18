2019-04-18T11:15:29+03:00
Общество

На Урале паводок отрезал от «большой земли» 27 населенных пунктов

На сегодняшний день подтоплены 8 низководных мостов, еще два временно разобраны
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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На Среднем Урале продолжает повышаться уровень воды в реках. На сегодняшний день подтоплены 8 низководных мостов, еще два временно разобраны.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за паводка уже ограничено автомобильное и пешеходное сообщение с 27-ю населенными пунктами, где проживают 3324 человек. При этом жизнеобеспечение населения не нарушено.

- Людям заблаговременно завезли продукты, товаров первой необходимости и лекарства. Кроме того организовано дежурство добровольных пожарных, имеется необходимая мотопомпы, лодочные и паромные переправы, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

За минувшие сутки уровень воды в реке Ница увеличился на 6 см и составил 643 сантиметров, из-за чего в Ирбите подтопило дворы 21 дома, в которых проживает 50 человек.

По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается постепенное снижение уровня воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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