2019-04-18T11:09:13+03:00
Общество

Кефир уральского производителя признан лучшим в России

Исследование провело Роскачество
Лев ИСТОМИН
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На прилавках уральских магазинов есть возможность купить хорошую молочную продукциюНа прилавках уральских магазинов есть возможность купить хорошую молочную продукциюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кефир уральского производителя «Молочная благодать» из Кушвы попал в тройку лучших по стандартам качества в России, получив наивысшую оценку специалистов.

Всего сотрудники Роскачества исследовали 11 марок по 35 параметрам качества и безопасности для потребителя. Продукцию из разных регионов проинспектировали на наличие бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, плесени, тяжелых металлов и антибиотиков.

В тройку лучших производителей попала «Молочная благодать» из Свердловской области, получившая 5 баллов. В кефире уральского производителя нет фальсификации, растительных жиров, не изменен состав молока.

Также 5 баллов получили еще две торговые марки - «Ярмолпрод» и «Свитлогорье». К остальным производителям у Роскачества возникли претензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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