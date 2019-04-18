Кефир уральского производителя признан лучшим в России

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-18T11:09:13+03:00

На прилавках уральских магазинов есть возможность купить хорошую молочную продукцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Кефир уральского производителя «Молочная благодать» из Кушвы попал в тройку лучших по стандартам качества в России, получив наивысшую оценку специалистов.

Всего сотрудники Роскачества исследовали 11 марок по 35 параметрам качества и безопасности для потребителя. Продукцию из разных регионов проинспектировали на наличие бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, плесени, тяжелых металлов и антибиотиков.

В тройку лучших производителей попала «Молочная благодать» из Свердловской области, получившая 5 баллов. В кефире уральского производителя нет фальсификации, растительных жиров, не изменен состав молока.

Также 5 баллов получили еще две торговые марки - «Ярмолпрод» и «Свитлогорье». К остальным производителям у Роскачества возникли претензии.

ИСТОЧНИК KP.RU