Кефир уральского производителя признан лучшим в России
Кефир уральского производителя «Молочная благодать» из Кушвы попал в тройку лучших по стандартам качества в России, получив наивысшую оценку специалистов.
Всего сотрудники Роскачества исследовали 11 марок по 35 параметрам качества и безопасности для потребителя. Продукцию из разных регионов проинспектировали на наличие бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, плесени, тяжелых металлов и антибиотиков.
В тройку лучших производителей попала «Молочная благодать» из Свердловской области, получившая 5 баллов. В кефире уральского производителя нет фальсификации, растительных жиров, не изменен состав молока.
Также 5 баллов получили еще две торговые марки - «Ярмолпрод» и «Свитлогорье». К остальным производителям у Роскачества возникли претензии.
ИСТОЧНИК KP.RU