2019-04-18T10:39:08+03:00
Общество

Екатеринбуржцы смогут обменять использованные театральные билеты на пригласительный «Ночи музеев»

Главное, что контромарки на спектакли датировались 2019 годом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: организаторы "Ночи музеев"Фото: организаторы "Ночи музеев"
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В Екатеринбурге на «Ночи музеев» пройдет необычный культурный обмен.

Организаторы решили поощрить горожан, для кого культурные события города являются неотъемлемой частью досуга и подарить им бесплатное посещение главного музейного праздника.

Счастливчиками станут те, кто побывает до «Ночи музеев» на театральных спектаклях и сохранит билеты с представлений.

- Пять использованных театральных билетов можно будет обменять на пригласительный на двоих на все площадки «Ночи музеев в Екатеринбурге - 2019». Главное, чтобы билеты датировались 2019 годом, непосредственно Годом театра, - пояснили организаторы проекта.

«Ночь музеев» начнется в уральской столице 18 мая в 11:00 и продолжится до двух часов ночи 19 мая. В этом году дата проекта совпадает с Международным днем музеев, поэтому дневная программа -до 18:00 - будет бесплатной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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