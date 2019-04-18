Два врача из Екатеринбурга признаны лучшими в России

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-18T10:27:32+03:00

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Сразу два врача из Екатеринбурга получили дипломы лучших специалистов в России. Елена Бессонова одержала победу в номинации «Лучший терапевт» Всероссийского конкурса врачей по итогам 2018 года. А Константин Казанцев стал одним из трех лучших специалистов в номинации «Лучший хирург».

Дипломы в Москве уральским врачам Свердловской областной клинической больницы №1 вручили заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой и главные внештатные специалисты Минздрава РФ.

Елена Бессонова и Константин Казанцев. Фото: пресс-служба регионального Минздрава

Елена Бессонова возглавляет отделение гастроэнтерологии, имеет звание заслуженного врача России, а также является главным внештатным гастроэнтерологом министерства здравоохранения Свердловской области. Константин Казанцев работает в должности заведующего детской кардиохирургией в СОКБ №1.

- Гастроэнетерология – это одна из терапевтических специальностей, поэтому меня и наградили в этой номинации, – рассказывает Елена Бессонова.

ИСТОЧНИК KP.RU