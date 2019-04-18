2019-04-18T12:12:27+03:00
Происшествия

В Ревде поймали закладчицу, развозившую по тайникам психотропы

Часть уже расфасованного товара женщина попыталась выбросить во время задержания
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Вину женщина признала в полном объёмеВину женщина признала в полном объёмеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ревдинский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы Наталии Белоусовой. Она признана виновной в покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере.

Женщина целенаправленно купила 18,971 граммов товара, чтобы в дальнейшем расфасовать и продать, делая "закладки". Поймали дилера с поличным, когда на своей машине она развозила товар по тайникам.

- Пытаясь избежать уголовной ответственности, в присутствии сотрудников полиции женщина выбросила на дорогу находящиеся у неё в руке 9 свертков с психотропным веществом. В ходе досмотра машины в подлокотнике между передними сидениями было обнаружено и изъято психотропное вещество в 3 свертках, а в сумке Белоусовой еще 1 полиэтиленовый пакетик, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Вину женщина признала в полном объёме. Суд приговорил Наталию Белоусову к 8 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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