В Ревде поймали закладчицу, развозившую по тайникам психотропы
Ревдинский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы Наталии Белоусовой. Она признана виновной в покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере.
Женщина целенаправленно купила 18,971 граммов товара, чтобы в дальнейшем расфасовать и продать, делая "закладки". Поймали дилера с поличным, когда на своей машине она развозила товар по тайникам.
- Пытаясь избежать уголовной ответственности, в присутствии сотрудников полиции женщина выбросила на дорогу находящиеся у неё в руке 9 свертков с психотропным веществом. В ходе досмотра машины в подлокотнике между передними сидениями было обнаружено и изъято психотропное вещество в 3 свертках, а в сумке Белоусовой еще 1 полиэтиленовый пакетик, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Вину женщина признала в полном объёме. Суд приговорил Наталию Белоусову к 8 годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU