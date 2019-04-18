Гаишники Первоуральска объявили фотоконкурс на самый страшный автобус

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-18T09:24:50+03:00

Так сотрудники ГИБДД намерены добиться приведения в порядок в общественного транспорта

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В Первоуральске всерьез озадачились состоянием городского общественного транспорта, а соответственно, и безопасностью пассажиров.

На встрече начальника ГИБДД с местными СМИ журналисты отметили, что большинство автобусов ржавые и грязные. Алексей Телеусов согласился, но заверил, что не очень красивые внешне технически автобусы отвечают всем требованиям.

А чуть позже полицейские организовали конкурс на фото самых неприглядных, страшных и грязных маршруток и автобусов города.

- Самый «непривлекательный» автобус будет выбираться в конце каждой недели, и тогда, может быть, совместными усилиями мы сможем добиться чистоты и порядка в пассажирском транспорте, - объяснили свою инициативу в городской ГИБДД.

Для участия в конкурсе необходимо загрузить фото автобуса с госномером в альбом группы ГИБДД Первоуральска в «Вконтакте» с хештегом #СтрашныйавтобусPVK.

ИСТОЧНИК KP.RU