Гаишники Первоуральска объявили фотоконкурс на самый страшный автобус
В Первоуральске всерьез озадачились состоянием городского общественного транспорта, а соответственно, и безопасностью пассажиров.
На встрече начальника ГИБДД с местными СМИ журналисты отметили, что большинство автобусов ржавые и грязные. Алексей Телеусов согласился, но заверил, что не очень красивые внешне технически автобусы отвечают всем требованиям.
А чуть позже полицейские организовали конкурс на фото самых неприглядных, страшных и грязных маршруток и автобусов города.
- Самый «непривлекательный» автобус будет выбираться в конце каждой недели, и тогда, может быть, совместными усилиями мы сможем добиться чистоты и порядка в пассажирском транспорте, - объяснили свою инициативу в городской ГИБДД.
Для участия в конкурсе необходимо загрузить фото автобуса с госномером в альбом группы ГИБДД Первоуральска в «Вконтакте» с хештегом #СтрашныйавтобусPVK.
ИСТОЧНИК KP.RU