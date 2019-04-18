2019-04-18T08:50:57+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из-за загоревшегося холодильника погибла семья

Люди отравились угарным газом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Минувшей ночью в уральской столице горела квартира на пятом этаже восьмиэтажного дома на улице Техническая, 80.

Около 23:40 соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Чтобы попасть внутрь, прибывшим огнеборцам пришлось выламывать входную дверь, так как на призывы открыть никто не отвечал.

- Площадь пожара составила 1 квадратный метр, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Повреждено домашнее имущество. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут.

В квартире спасатели обнаружили женщину и ее взрослого сына. К сожалению, оба уже были мертвы. По предварительной версии, в жилище загорелся холодильник, но спящие хозяева этого не заметили и отравились угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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