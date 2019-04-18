2019-04-18T08:19:57+03:00
Общество

В Новоуральске задержали мужчину, пришедшего в суд с арсеналом ножей

Пятидесятилетний гражданин заявил, что просто забыл выложить холодное оружие дома
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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В Новоуральском городском суде задержали мужчину, который пытался пронести в здание целый арсенал холодного оружия.

При осмотре на входе судебный пристав обнаружил у гражданина спецнож лезвием длиной 5 сантиметров, складной нож POLICE лезвием 10 саентиметров и складной швейцарский нож лезвием 10 сантиметров.

- Мужчина уверял, что у него с собой нет никаких запрещенных к проносу в суд и опасных для окружающих вещей, однако, проходя через рамки металлоискателя, были обнаружены три ножа, два из которых спрятаны за одеждой, третий висел на груди в зачехленном виде, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Пятидесятилетний мужчина заявил, что просто забыл выложить холодное оружие дома. Когда же приставы попросили уральца оставить ножи на входе, он отказался. Внутрь здания "забывчивый" посетитель допущен не был.

С начала года судебными приставами при пропускном режиме в зданиях судов было выявлено 2182 предмета, представляющих угрозу. Среди них 76 единиц огнестрельного оружия, 613 боеприпасов, 70 электрошокеров и 272 ножа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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