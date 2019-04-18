В Березовском будут судить отца, который незаконно тратил пенсию маленького сына

СЕГОДНЯ 07:19 2019-04-18T07:25:17+03:00

Мужчине могут грозить крупный штраф, трудотерапия или реальное заключение на срок до пяти лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Березовском под суд пойдет мужчина, который несколько лет жил на широкую ногу за счет пенсии своего несовершеннолетнего сына.

В 2015 году у мальчика умерла мама, после чего он стал получать деньги по потере кормильца. Право распоряжаться средствами получил его отец. При этом ни воспитанием ребенка, ни его содержанием мужчина не занимался, из-за чего был ограничен в родительских правах.

После этого мальчика к себе в Екатеринбург была вынуждена забрать бабушка. Но несмотря на это мужчина еще четыре года продолжал снимать деньги со счета сына.

- Фактически ребенок проживал со своей бабушкой, а предназначенную ему пенсию по потере кормильца в период с 2015 года по 2019 год по своему усмотрению расходовал отец, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Согласно сведениям Пенсионного фонда, на дату окончания проверки на счет несовершеннолетнего было перечислено свыше 329,5 тысячи рублей, из них 245 тысяч сняты и потрачены его отцом на себя.

На мужчину завели уголовное дело по статье "Присвоение денежных средств в крупном размере". Ему могут грозить крупный штраф, трудотерапия или реальное заключение на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU