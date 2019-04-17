В Свердловской области продажа жилья выросла в два раза
В Екатеринбурге с января по март было продано 95,4 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. За аналогичный период прошлого года показатель составил всего 43,8 тысяч «квадратов». Таким образом, темпы продаж подскочили в два раза.
Всего на Урале за первый квартал 2019 года продано 98 тысяч квадратных метров жилой площади. Такие данные приводит Свердловскстат.
Средняя стоимость одного квадратного метра в многоквартирном доме составила 43 134 рубля, что почти на 3 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Эта цифра – средняя по области. Нужно учитывать, что в Екатеринбурге стоимость одного «квадрата» существенно выше, чем в других населенных пунктах
ИСТОЧНИК KP.RU