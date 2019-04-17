2019-04-17T19:15:10+03:00
Экономика

В Свердловской области продажа жилья выросла в два раза

За три месяца жители Екатеринбурга приобрели 95,4 тысячи «квадратов» недвижимости
Лев ИСТОМИН
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Больше всего жилья покупается в ЕкатеринбургеБольше всего жилья покупается в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с января по март было продано 95,4 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. За аналогичный период прошлого года показатель составил всего 43,8 тысяч «квадратов». Таким образом, темпы продаж подскочили в два раза.

Всего на Урале за первый квартал 2019 года продано 98 тысяч квадратных метров жилой площади. Такие данные приводит Свердловскстат.

Средняя стоимость одного квадратного метра в многоквартирном доме составила 43 134 рубля, что почти на 3 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Эта цифра – средняя по области. Нужно учитывать, что в Екатеринбурге стоимость одного «квадрата» существенно выше, чем в других населенных пунктах

ИСТОЧНИК KP.RU

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