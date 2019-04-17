2019-04-17T17:35:00+03:00
Общество

Меньше 1% участников «Тотального диктанта» в Екатеринбурге получили «отлично»

Пока подтверждена только 21 пятерка
Лев ИСТОМИН
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Фото: Мария БазуноваФото: Мария Базунова
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Организаторы всемирной акции «Тотальный диктант» подводят предварительные итоги мероприятия в Екатеринбурге. В прошлую субботу в акции приняли участие почти 2,5 тысячи горожан.

На «отлично» текст написали менее 1% участников – пока подтверждена только 21 пятерка. Организаторы отмечают, что в прошлые годы процент отличников был немного выше.

- Мы уже проверили 80% работ, удалось подтвердить 21 пятерку. Количество отличников всегда составляет около 1% . Такая же ситуация в других городах, - говорят организаторы.

Однако, как стало известно сегодня, в Санкт-Петербурге число отличников намного выше и составляет почти 10% участников «Тотального диктанта».

Напомним, что диктант в апреле жители Екатеринбурга пишут уже в девятый раз. Самой большой площадкой для написания «Тотального диктанта» является главный корпус Уральского федерального университета. Автором текста для диктанта в этом году стал писатель и литературовед Павел Басинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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