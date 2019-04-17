Онкология выкашивает жителей Екатеринбурга
Онкологические заболевания являются причиной каждой пятой смерти в Екатеринбурге. Рак сегодня занимает второе место в списке причин смертей в уральской столице. На первом месте по-прежнему находятся заболевания системы кровообращения. Эти данные содержатся в отчете по борьбе с онкологией, подготовленном специалистами Горздрава.
Среди онкологических заболеваний на первом месте находится рак легких (17%), на втором месте – рак молочной железы (9%), а на третьем – рак желудка (7,5%). Часто врачи диагностируют у пациентов меланому и рак предстательной железы.
Высокий уровень смертности обусловлен поздней диагностикой опасной болезни. В запущенной стадии онкологию выявляют в 87% случаев. Это связано с низким охватом диспансеризации среди горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU