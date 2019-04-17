2019-04-17T16:30:38+03:00
Здоровье

Онкология выкашивает жителей Екатеринбурга

Горздрав опубликовал печальную статистику
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Главная проблема - поздняя диагностика опасного заболеванияГлавная проблема - поздняя диагностика опасного заболеванияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Онкологические заболевания являются причиной каждой пятой смерти в Екатеринбурге. Рак сегодня занимает второе место в списке причин смертей в уральской столице. На первом месте по-прежнему находятся заболевания системы кровообращения. Эти данные содержатся в отчете по борьбе с онкологией, подготовленном специалистами Горздрава.

Среди онкологических заболеваний на первом месте находится рак легких (17%), на втором месте – рак молочной железы (9%), а на третьем – рак желудка (7,5%). Часто врачи диагностируют у пациентов меланому и рак предстательной железы.

Высокий уровень смертности обусловлен поздней диагностикой опасной болезни. В запущенной стадии онкологию выявляют в 87% случаев. Это связано с низким охватом диспансеризации среди горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-начальник СвЖД вновь просил суд отменить ему домашний арест
Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»
В Екатеринбурге уволили за коррупцию главного борца с коррупцией
В Екатеринбург приедет целый поезд японских блогеров
Отсутствие подрядчиков и жалобы в УФАС затянули торги на строительство школ в Екатеринбурге
Сто дней экологической реформы на Урале: обсудим в прямом эфире с директором «Спецавтобазы» Григорием Вихаревым
Ледовая Арена на месте снесенной в Екатеринбурге телебашни обойдется в 140 миллионов евро
Уральский художник оживил снесенную телебашню в Екатеринбурге
Театры Екатеринбурга удостоились трех «Золотых масок»
На Урале поймали лжесоцработника, которая меняла деньги пенсионеров на купюры банка приколов
Екатеринбуржец отсудил у риелторов 700 тысяч за сорванную покупку квартиры
На месте вырубленных кленов в центре Екатеринбурга посадят новые
Фестиваль The Beatles Fest проведут в этом году в Академическом
В Екатеринбурге накрыли подпольную мастерскую по производству автоматов
Мэр Екатеринбурга определил состав и задачи градсовета
Людей перевозят на лодках: В Ирбите паводок затопил дворы 26 домов
«Что ставите на кон?»: директор Шарташа поспорил, что в лесопарке не будет торговых центров
В Екатеринбурге в строящемся доме погибли четыре гастарбайтера
Mirele с первым сольным концертом выступит в Екатеринбурге
Мусульмане из Екатеринбурга откроют культурный центр в историческом особняке на Шейнкмана
Из-за паводка спасатели в Ирбите приведены в режим повышенной готовности