Онкология выкашивает жителей Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-17T16:30:38+03:00

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Онкологические заболевания являются причиной каждой пятой смерти в Екатеринбурге. Рак сегодня занимает второе место в списке причин смертей в уральской столице. На первом месте по-прежнему находятся заболевания системы кровообращения. Эти данные содержатся в отчете по борьбе с онкологией, подготовленном специалистами Горздрава.

Среди онкологических заболеваний на первом месте находится рак легких (17%), на втором месте – рак молочной железы (9%), а на третьем – рак желудка (7,5%). Часто врачи диагностируют у пациентов меланому и рак предстательной железы.

Высокий уровень смертности обусловлен поздней диагностикой опасной болезни. В запущенной стадии онкологию выявляют в 87% случаев. Это связано с низким охватом диспансеризации среди горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU