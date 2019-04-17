Экс-начальник СвЖД вновь просил суд отменить ему домашний арест

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-17T16:29:57+03:00

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Бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов попытался оспорить решение суда о продлении ему домашнего ареста. Однако, областной суд региона не нашел причин, чтобы вмешиваться в решение первой инстанции.

- Постановление суда было обжаловано обвиняемым и его защитниками. Изучив материал и выслушав доводы сторон, Свердловский областной суд отказал в удовлетворении жалоб, оставил постановление суда первой инстанции в силе. Под домашним арестом Миронов пробудет до 12 июня, - пояснили в пресс-службе суда.

Миронова обвиняют в получении двух взяток. Недавно мы подробно разбирались, кто и написал заявление на именитого железнодорожника заявление и что ему теперь грозит.

ИСТОЧНИК KP.RU