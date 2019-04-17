2019-04-17T15:31:34+03:00
Общество

В Екатеринбурге уволили за коррупцию главного борца с коррупцией

Правоохранителя уличили в получении взятки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге в связи с утратой доверия уволили начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Полицейского уличили в получении взятки в виде охотничьего оружия и принадлежностей к нему стоимостью 700 тысяч рублей. За это борец с коррупцией обещал "конкретные действия и бездействие в интересах данного лица".

- Кроме того, по результатам анализа сведений о доходах, расходах, имуществе установлено, что начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД при предоставлении данных сведений скрывал факт пользования им и членами его семьи дорогостоящего недвижимого имущества, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура в адрес начальника ГУВД России по Свердловской области внесла представление, по результатам рассмотрения которого сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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