В Екатеринбург приедет целый поезд японских блогеров

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-17T14:37:01+03:00

Состав следует из Владивостока в Москву по Транссибирской магистрали с остановками в крупных городах

Изменить размер текста: A A

На следующей неделе Екатеринбург заполонят японцы. В уральскую столицу из страны восходящего солнца приедет целый поезд блогеров и туроператоров.

- Поездка организована по линии федерального агентства по туризму с целью продвижения за рубежом национального туристского потенциала и возможностей российских регионов. Состав следует из Владивостока в Москву по Транссибирской магистрали с остановками в крупных городах, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

В Екатеринбурге японские туристы проведут один, но очень насыщенный день. Гости побывают на обзорной экскурсии, местам, связанным с семьей Николая II, открытии выставки сысертского фарфора, посетят стадион «Екатеринбург-Арена», презентацию туристического потенциала Свердловской области, съездят на границу Европы и Азии и встретятся с представителями властей и турсообщества региона.

Сотрудничество со Японией Средний Урал развивает уже 30 лет. В числе наиболее знаковых событий - Международная выставка ИННОПРОМ в 2017 году и визит Ее Императорского Высочества Принцессы Хисако Такамадо в рамках Чемпионата мира по футболу-2018.

Остановка в Екатеринбурга запланирована на 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU