Отсутствие подрядчиков и жалобы в УФАС затянули торги на строительство школ в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-17T14:31:02+03:00

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В Екатеринбурге приостановили торги на строительство новых школ и детских садов. Ранее администрация города разместила шесть заявок на сайте госзакупок: общая стоимость проектов достигает 2,85 миллиардов рублей.

На эти деньги, в частности, должны построить новый корпус школы №181 – единственной в микрорайоне Краснолесье. Местным жителям катастрофически не хватает учебных мест: 600 дополнительных заполнят в ближайшие пару лет. На корпус выделят 590,8 миллионов рублей. Однако единственный заявившийся подрядчик «СПЕЦЦЕМРЕМОНТ» не прошел требования. Аукцион признали несостоявшимся. Кроме того, в УФАС на администрацию города поступили жалобы от компаний «Райагропромстрой» и «МОНОЛИТСТРОЙМОНТАЖ»: подрядчики посчитали нарушением завышенные сроки банковской гарантии – шесть месяцев вместо одного, и отсутствие условий, при которых заказчик проведет экспертизу.

Алтайская компания «Райагропромстрой» также пожаловалась на торги по строительству нового корпуса для школы №167 (улица Фрезеровщиков, 84а) за 607 миллионов рублей, пристроя к лицею №173 (Народной Воли, 21) за 564 миллиона рублей, детских садов - на 250 мест в Академическом районе за 204 миллиона рублей и на 300 мест в Верх-Исетском за 256 миллионов рублей.

Кроме того, «МОНОЛИТСТРОЙМОНТАЖ» из Санкт-Петербурга пожаловались в УФАС на торги по строительству школы в квартале улиц Уральская-Советская-Блюхера-переулок Парковый. Она создаст 550 новых учебных мест в районе. На проект выделят 628 миллионов рублей. На торги откликнулся только один участник - «СК «Гранд-Строй» и заявку одобрили. Правда, как и все перечисленные проекты, торги приостановили, пока УФАС не вынесет решение.

В Екатеринбурге сложилась непростая ситуация со школами: многие оказались переполненными. Положение усугубила февральская запись детей в первый класс, когда на портале госуслуг возникла ошибка и заявления родителей приняли в неправильном порядке. Также начальник департамента образования Екатерина Сибирцева заявляла, что из-за отсутствия учебных мест город не избавится от второй смены до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU